Así se jugará la liguilla del Guardianes 2020

Quedaron definidos los ocho equipos invitados a la liguilla del torneo Guardianes 2020, donde se destaca que los cuatro grandes del futbol mexicano están calificados y pelearán por el título, de ellos, Chivas fue el único que disputó repechaje, por lo que podría llegar con mejor ritmo a la "fiesta grande", ya que los demás tuvieron inactividad por la Fecha FIFA.

Otro de los equipos que calificaron en la repesca fue Tigres, otro equipo que ya es constante en la pelea por el campeonato, además de Pachuca, León y el Puebla, quien sorprendió al eliminar en penaltis a los Rayados.

El partido que se roba los reflectores en esta etapa final del torneo mexicano será el Clásico Nacional entre América y Chivas. Los partidos de la liguilla del Guardianes 2020 se disputarán de la siguiente manera:

· León vs Puebla

· Pumas vs Pachuca

· América vs Chivas

· Cruz Azul vs Tigres