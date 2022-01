Así se jugará la Ronda Divisional de los Playoffs 2022 en la NFL

Poco a poco los equipos de la NFL comienzan a estar en disputa por un sitio al Súper Bowl LIV ya que este fin de semana iniciaron los Playoffs con los juegos de comodín para definir a aquellas franquicias que avanzarán a la Ronda Divisional en donde ya están los Tennessee Titans y los Green Bay Packers.

Estos últimos equipos avanzaron a esta ronda luego de ser los mejores en sus respectivas conferencias. Solamente falta un partido de la ronda de comodines para avanzar a la divisional y este es el duelo entre Los Ángeles Rams y los Arizona Cardinals.

Los equipos de la Conferencia Americana que lograron llegar a esta fase son los Cincinnati Bengals, Kansas City Chiefs, Buffalo Bills y los Tennessee Titans. Así que los duelos de la Ronda Divisional serán:

Tennessee Titans vs Cincinnati Bengals.

Buffalo Bills vs Kansas City Chiefs.

Mientras que los de la Conferencia Nacional son los Green Bay Packers, Tampa Bay Buccaneers y los San Francisco 49ers. El único duelo confirmado es entre los San Francisco 49ers vs Green Bay Packers. Solamente falta esperar el último duelo de los Rams vs Cardinals para medirse a los Buccaneers.

Los partidos de la Ronda Divisional de la NFL se jugarán los días sábado 22 y domingo 23 de enero, será cuando se conozcan a los equipos que pelearán por el título de Conferencia.