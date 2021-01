Así serán las medidas sanitarias para el Necaxa vs Atlético de San Luis

El Necaxa vs Atlético de San Luis será el único partido de la Jornada 2 del Guardianes 2021 que contará con asistencia de los aficionados.

El Estadio Victoria podrá contar con el 30% de su aforo, siendo el segundo cotejo del certamen en abrir sus puertas luego del Mazatlán vs Nacaxa de la Jornada 1 en el Estadio Kraken.

Los Rayos ya habían contado con asistencia de público en su estadio durante la pandemia provocada por el Covid-19.

En la Jornada 14 del Guardianes 2020, el conjunto hidrocálido derrotó 2-0 a Xolos con sus aficionados presentes en el Estadio Victoria.

Algunas medidas serán:

Uso obligatorio de cubrebocas.

Toma de temperatura al entrar.

No fumar.

No ocupar asientos bloqueados.