Asociación de Artes Marciales reafirma valores

Ana Paula Vázquez

La Asociación Potosina de Artes Marciales Mixtas AP MMA A. C. informó a través de un comunicado que el agresor del joven trabajador de Subway no está vinculado ni es miembro de ninguna institución que imparta esa disciplina.

Daniel Solórzano Fernández, presidente de la Asociación Estatal comenta textualmente que “Aclaramos que el agresor no está afiliado a nuestra Asociación y no pertenece a ninguna escuela afiliada, ni en proceso de ello. Además, no representa los valores sobre los que se construye nuestra disciplina y que fomentamos en los atletas. Refrendamos nuestro compromiso con la juventud buscando favorecer la salud, el desarrollo de las capacidades físicas, motrices y cognitivas, así como fomentar la disciplina inherente a las artes marciales”.

Además, el Master Ricardo Robledo Montagner, presidente de la Asociación de Lima Lama de San Luis Potosí señala que; “En nuestras academias damos valores y principios para la vida diaria, respeto, disciplina y perseverancia, humildad y empatía, entre muchos otros. Y esto no solo se aplica en el entrenamiento, ya que nos hace mejores personas ante la sociedad. Sepan ustedes que mi postura es que este delito no quede impune. Y que este claro que repruebo enérgicamente este tipo de comportamientos”

Las artes marciales mixtas, conocidas como MMA (sus iniciales en inglés), es un deporte de combate y contacto que autoriza el uso de varias técnicas de pelea y estilos dentro de un mismo combate. En ellos está permitidas tanto las técnicas de sumisión (de pie o en el suelo), como las técnicas de golpe.