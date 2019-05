Asociación de Futbolistas, cerca de implementar nuevo reglamento de transferencias

Luego de su creación en agosto de 2017, la Asociación Mexicana de Futbolistas profesionales (AMFpro) está cerca de su mayor logro, la implementación de un nuevo reglamento de transferencias y contrataciones.

Álvaro Ortiz, presidente ejecutivo de la AMFpro, anunció que el nuevo reglamento ya fue enviado a la FIFA y sólo esperan su respuesta, con recomendaciones.

"El documento del nuevo reglamento ya fue enviado a la FIFA, sólo esperamos a que regrese a México. Después tendremos que sentarnos todas las partes (AMFpro y FMF) para poder cotejarlo y así sacar público el documento", dijo Ortiz. "Es un gran logro poder negociar que los futbolistas tengan mayor equidad".

Sobre los puntos a destacar del documento, Moisés Muñoz, exportero y ahora vocal de la AMFpro, hizo mención:

Primer punto. El nuevo reglamento garantiza la libertad de contratación a jugadores sin contrato, incluso seis meses antes de terminar contrato se puede negociar con otro club.

Segundo. Sobre la prohibición de dobles contratos, la FIFA no estipula o no prohíbe que lo haya, sólo recomienda que no existan estas situaciones, pero lo importante es garantizar al jugador lo que firma en su contrato.

Tercero. Se amplía el tiempo de registros y contrataciones una semana a jugadores sin contrato en el futbol mexicano y hasta una semana antes de que arranque el torneo, el tema de los que llegan del extranjero, tienen el tiempo que les permita la FIFA.

Cuarto. Está la obligación de los clubes entregar copia de contrato.

Quinto punto. Reglas claras de pago en transferencias, antes sólo el contrato se firmaba, ahora la papeleta donde estipula lo que el jugador cobra por transferencia también se firmará.

Sexto punto. Penalidad en caso de pagos retrasados ante controversias.

-Interviene Ortiz-, "cuando había adeudo reconocido en controversias, hay reglamento con tres semáforos, no podía iniciar el club el torneo por adeudos, no podía entrar al viejo draft y ni empezar la Liguilla con adeudos. Ahora desaparece el draft, pero si se llega a pasar esos semáforos, habrá un interés en el caso de que un club tenga adeudos con jugadores y se les respaldará hasta que se solucione".

Séptimo. Las sanciones, en caso de una falta, de acuerdo a FIFA, son las que ya estipula, esas se seguirán aplicando en este nuevo reglamento".