"Aspiramos a ser campeones en Chivas", afirma Vucetich

Es un hombre de retos, que busca nuevos horizontes y el Guadalajara, en cuanto le plantearon la posibilidad de llegar, le quedó poco margen para decir que no, porque sabe lo que representa para el futbol mexicano y Víctor Manuel Vucetich, buscará ser del Rebaño, un equipo de época.

"Los objetivos como las exigencias de Chivas, son resultados inmediatos, aspiramos a ser campeones, es firme en ese sentido la aspiración. Estamos comprometidos a dar el máximo esfuerzo, vamos a ser contundentes, aspiramos a lo máximo".

La llegada a Chivas es una asignatura pendiente que tenía Vucetich, la cumple a sabiendas que tiene una gran responsabilidad por el fenómeno que es el Guadalajara y buscará que sea de éxito en todo momento, iniciando ante el San Luis el próximo fin de semana.

"Es el reto más importante por lo que hemos pláticado por la cantidad de aficionados, porque representa a muchos mexicanos, es un compromiso mucho más grande. Es una gran oportunidad, como siempre se busca en esta profesión, resultado, muchas gracias por la confianza. Definitivamente agradezco a Amaury, a Ricardo Peláez por el apoyo. Comprometido con lo que se merece esta institución, la afición es la más grande que hay en el país y es el segundo equipo con mayor afición en América latina. Asumimos el compromiso, que el deseo de la afición se pueda ver plasmado pronto".

No será sencillo sacar al equipo adelante, se requerirá trabajo, un poco de paciencia para que se asimile la forma de juego, pero aseguró tener un equipo completo, con calidad y rápido podrán entrar en su filosofía futbolística.

"Es poco lo que se debe corregir, febeos trabajar la intensidad, autoestima, veo a jugadores un poco retenidos pero la capacidad sale a flote. Los vamos a encausar a esos detalles, es poco el tiempo que se tiene para corregir esos detalles pero llevaremos el proceso que estamos buscando".

En un análisis que venía haciendo Vucetich desde afuera, precisó que la calidad que hay en el equipo es grande, solamente hay que motivar al equipo para obtener los mejores resultados.

"A distancia cuando veía lo que hacían con el equipo de Chivas, estaba viendo que formaban un buen equipo, con jóvenes de futuro largo, con jugadores de calidad y proyección, ahora que me toca, hay mucho material humano para afrontar todos los compromisos que tanto anhelamos, siempre buscando los máximos logros".

RECOMIENDA A MACÍAS

El nuevo pastor dijo que oficialmente no tiene conocimiento de que José Juan Macías vaya a salir del equipo, por ahora, porque todo lo que sabe es por rumor de los medios pero desde su óptica, debería irse de otra manera y se explicó.

"Macías he sabido de los medios esa posible salida, considero que su la directiva tiene algo apalabrado y respaldarla, es un buen jugador, lo ha demostrado. La oportunidad la debe tener, me gustaría que se fuera bien, con la satisfacción de ganar un título que vaya con una madurez para evitar problemas de adaptación en el extranjero pero las oportunidades se presentan y ya se tomará la determinación".

Respecto al tema de un posible fichaje de Jair Pereira, quien no tiene equipo, ya estuvo en el redil y también lo ha dirigido, el técnico fue muy claro en este aspecto.

""Pereira es un elemento que estuvo aquí en Chivas, lo conocen, no hemos platicado absolutamente nada, sé de su capacidad, que puede ser muy útil como persona, como jugador pero lo tenemos que evaluar y no hay nada por el momento".

Sobre Ricardo Cadena, quien fungirá como su auxiliar, señaló que es excelente tener a alguien que dirigió en su momento y se adecúa perfectamente a las necesidades que tiene.

"Lo conozco en el humano, en lo deportivo y no se equivocó la institución en la elección de la persona, encajará en el perfil. Le doy la bienvenida a Ricardo Cadena en nuestro cuerpo técnico, invitado a que participe en nuestros objetivos".