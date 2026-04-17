Aston Villa despacha al Bologna

Ollie Watkins anotó de nuevo por el Aston Villa, que eliminó el jueves a Bologna de la Liga Europa con una goleada de 4-0 para agendar una semifinal totalmente inglesa contra Nottingham Forest.

El equipo del español Unai Emery alcanzó su segunda semifinal europea en tres temporadas con un marcador global de 7-1.

Watkins había anotado dos veces en la victoria de la semana pasada por 3-1 en el partido de ida de los cuartos de final en Italia. El delantero marcó el ritmo en Villa Park. Empujó a la red un centro raso desde la izquierda que le suministró Morgan Rogers para el 1-0 a los 16 minutos, su gol número 100 con Villa.

Rogers tuvo una oportunidad de oro para aumentar la ventaja, pero el portero de Bologna Federico Ravaglia atajó su penal.

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Sin embargo, apenas un minuto después, Villa duplicó su ventaja cuando el argentino Emiliano Buendía anotó desde un ángulo cerrado.

Rogers marcó el 3-0 con otro disparo an ángulo a los 39, y Ezri Konsa cerró la cuenta segundos antes del pitazo final.

Villa alcanzó los cuartos de final de la Liga de Campeones la temporada pasada y está en camino de asegurar un lugar en la lucrativa competición de primer nivel la próxima campaña, dado que se mantiene cuarto en la Liga Premier.