Asume el Inter liderato en Italia

MILÁN.- El Inter superó 2-1 al amenazado por el descenso Genoa para colocarse un punto por delante del Milan y dos por encima del Napoli, que perdió 1-0 ante el Udinese.

Fue el Inter el que se colocó en el liderato en solitario de la Serie A con lo que parecía ser una victoria rutinaria, hasta los últimos 25 minutos.

Yann Bisseck comenzó de forma perfecta para el Inter con un gol tempranero y Lautaro Martínez duplicó la ventaja de su equipo poco antes del descanso.

Vitinha descontó para el Genoa a mitad del segundo tiempo tras abrirse paso entre dos defensores y eludir al portero del Inter, Yann Sommer.

El Genoa está a dos puntos de la zona de descenso.

Napoli en shock

El Napoli sabía que podía colocarse en la cima de la clasificación tras el empate del Milan.

Sin embargo, fue el Udinese el que tuvo las mejores oportunidades y en dos ocasiones pensó que había abierto el marcador solo para que ambos goles fueran anulados tras la revisión del video.

El gol de Keinan Davis fue anulado a los 52 minutos por fuera de juego y Nicolò Zaniolo también vio su esfuerzo invalidado al 69 debido a una falta en la jugada previa.

Entre esas decisiones, el Udinese también golpeó el travesaño a través de Jakub Piotrowski.

Los locales finalmente abrieron el marcador al 73 cuando Jurgen Ekkelenkamp lanzó un magnífico disparo al ángulo superior desde fuera del área.

Rasmus Højlund debería haber empatado a dos minutos del final, pero de alguna manera su disparo salió por encima del travesaño, mientras que Lorenzo Lucca —quien se unió al Napoli desde el Udinese en julio— golpeó el poste en el tiempo de descuento.

MILAN CEDE EL LIDERATO

El joven defensor Davide Bartesaghi anotó sus primeros goles con el equipo mayor, pero no pudo evitar que el AC Milan empatara el domingo 2-2 en casa contra el Sassuolo para que su rival de ciudad, el Inter de Milán, los superara en la cima de la clasificación de la Serie A.

En San Siro, Ismaël Koné dio al Sassuolo una ventaja sorpresa a los 13 minutos, pero el Milan empató al 34 cuando Ruben Loftus-Cheek pasó el balón por el área para que Bartesaghi rematara con potencia desde cerca.

Bartesaghi, de 19 años, duplicó su cuenta inmediatamente después del descanso cuando corrió hacia el pase inteligente de Christopher Nkunku y disparó al primer palo.

Antes de que el Sassuolo igualara al 77 a través del suplente Armand Laurienté, le anularon goles a Christian Pulisic y Loftus-Cheek del Milan. Laurienté, quien dio un giro al partido cuando entró, casi anotó el tanto de la victoria al 88 tras una carrera en solitario desde su propia mitad, pero su esfuerzo se estrelló contra el poste izquierdo.

La Fiorentina es un chiste

Gift Emmanuel Orban anotó dos veces, incluyendo en el tiempo de descuento, para que el Hellas Verona superara 2-1 a la Fiorentina, que ocupa el último lugar, y con lo que se acercaron a dos puntos de la salvación.

La Fiorentina sigue sin ganar y está a ocho puntos de la salvación. Sus aficionados mostraron una pancarta dirigida a sus homólogos de Verona con las palabras: "quien termine último paga las bebidas."