Atl. de San Luis recibe a Pumas

El Atlético de San Luis enfrentará este viernes a los Pumas UNAM en punto de las 19:00 horas en el Estadio Alfonso Lastras Ramirez, en duelo correspondiente al arranque de la jornada 15 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, con la firme intención de hacerse fuerte en casa y mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la liguilla.

El conjunto potosino buscará repetir lo hecho en su último enfrentamiento ante los universitarios, cuando en el Apertura 2025 lograron imponerse 1-0 en Ciudad Universitaria, gracias a una solitaria anotación del mediocampista francés Sébastien Salles-Lamonge al minuto 78, resultado que significó un importante golpe como visitantes.

Previo al compromiso, los jugadores Anderson Duarte y Roberto Meraz compartieron sus impresiones sobre el momento que vive el equipo. Duarte destacó la importancia de aprovechar las oportunidades y mantener la confianza en el cierre del torneo.

"Me he sentido bien con el planteamiento del técnico, tratando de aprovechar la oportunidad. Todos queremos ganar y pelear por un puesto en la liguilla; si hacemos bien las cosas de aquí al final del torneo podemos lograr algo", señaló.

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Por su parte, Meraz subrayó que el equipo ha encontrado motivación en los recientes resultados, lo que fortalece la ilusión de competir por un lugar en la fase final. "Han sido canchas complicadas, pero esto es una inyección de ánimo para el equipo. Queremos sumar en estos partidos que quedan y aspirar a la liguilla", comentó. Ambos futbolistas coincidieron en que la clave ha sido la unión del grupo y la entrega dentro del terreno de juego, aspectos que buscarán mantener en este cierre de campeonato.

"Depende de nosotros ganar estos últimos partidos y hacer nuestro trabajo. La confianza está intacta y esperamos que los resultados nos favorezcan", añadió Duarte. Finalmente, Meraz envió un mensaje a la afición potosina, pidiendo respaldo en este momento decisivo.