Atlas aplasta a los Tigres en la eLigaMX

La eLiga MX no es para todos... No es para los Tigres. Dos derrotas al hilo que Francisco Venegas no pudo evitar para los felinos, mientras que Luciano Acosta y el Atlas se recuperaron en la tercera jornada con una goleada de 6-0.

El equipo regiomontano no fue rival para la experiencia de Acosta con el FIFA 20', quien firmó rápidamente la victoria con un doblete de Mauricio Cuero (6' y 7').

Incluso, con la situación dominada, Acosta se dio el lujo de marcar el tercero con su propio personaje (34') antes de irse al medio tiempo.

Después de la primera mitad, en la que Tigres solamente ganó en la posesión (53%), Acosta le propinó otra repasada de anotaciones a su colega Venegas, por conducto de Jeraldino (63'), Jesús Isijara (83') y otro de Cuero (87').

Con este marcador, Atlas llega a seis puntos y 11 goles a favor que mejorarán su posición en la tabla del torneo espejo al Clausura 2020; enfrentarán a los Xolos de Tijuana en la próxima jornada (20 de abril).

Por su parte, los Tigres siguen hundidos en los últimos puestos con sólo un punto y 11 anotaciones en contra; se medirán al Pachuca (22 de abril).