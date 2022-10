Atlas comienza su reestructuración

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras concluir la temporada regular, en donde no pudieron siquiera acceder a la Repesca, los rojinegros del Atlas han roto filas y a partir de este lunes comienzan con su periodo de vacaciones, la cual concluye hasta el 14 de noviembre.

Será la primera ocasión en que los Zorros tengan vacaciones, ya que en dos periodos de pretemporada, ellos se encontraban en actividad, por lo que no tuvieron descanso, ni preparación, de ahí la importancia de la directiva de darle descanso al plantel.

Se espera que para la fecha de retorno, Atlas ya tenga a su nuevo director técnico, esto tras la despedida de Diego Cocca, y para ello la directiva tiene una cartera llena de nombres de candidatos a ser el nuevo timonel del cuadro rojinegro.

Además, hay dos jugadores que ya no continuarían en la institución, Lucas Rodríguez y Emanuel Aguilera, quienes terminan sus préstamos y no están en planes de la dirigencia. El resto de la plantilla tiene contrato vigente, pero eso no quiere decir que deban permanecer en el equipo para el Clausura 2023.

En un principio se tiene estipulado que Atlas realice la primera etapa de su pretemporada en La Madriguera, aunque se estudia qué haya trabajos de playa y partidos amistosos, como una Copa en la capital del país.