Atlas, contra la historia y el conjunto más caro

Atlas clasificó a la Liguilla como segundo lugar de la tabla. En los papeles, podría considerarse el favorito de la llave de cuartos de final frente a Rayados; sin embargo, los Rojinegros deberán enfrentarse contra la historia y a la plantilla más cara del futbol mexicano en la actualidad.

Los Zorros hicieron una histórica campaña de 29 puntos; ahora tienen que reflejarlo en la Liguilla contra un equipo que se ha convertido en su némesis cuando se encuentran en la Fiesta Grande.

Los tapatíos no se meten a las semifinales desde el ya lejano Apertura 2004. En esos 17 años, han chocado con el Monterrey en tres ocasiones y en todas sucumbieron.

El panorama no luce alentador para los de Diego Cocca, que además sólo suman siete victorias en la última década ante los de la Sultana del Norte. El más reciente triunfo de los Rojinegros como visitantes contrae Rayados fue precisamente en la ida de los cuartos de final del Apertura 2014 (0-1).

El descanso podría ser un tema en favor de los Zorros, ya que los dirigidos por Javier Aguirre vienen de vencer (1-4) al Cruz Azul en su duelo de repechaje. Atlas ya sabe lo que es imponerse a su próximo rival en el actual certamen, ya que en la Jornada 8 de la fase regular lo derrotó en el estadio Jalisco (2-1).

Otro punto a favor para los Rojinegros es su gran poderío en la zaga. Con 10 tantos en contra, al igual que el América, se colocaron como las mejores defensivas de la temporada.

El discurso trillado no cambia y la historia lo respalda: La Liguilla es otro torneo y para nada sería una sorpresa que Rayados venza al sublíder.