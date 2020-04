Atlas, el beneficiado por la eliminación del descenso

El descenso en nuestra Liga MX será cosa del pasado y con ello, el Atlas podrá respirar con tranquilidad y poder restructurar su proyecto, ahora sin la preocupación de pelear por mantener la categoría.

Tras la desafiliación de Veracruz al finalizar el Apertura 2019, el descenso para la temporada actual se canceló, cediéndole el último lugar del cociente a los rojinegros del Atlas, que no se han podido despegar de ese sitio.

En la tabla de cociente para la temporada 2020-2021, el equipo recién adquirido por Grupo Orlegi se ha estancado en la clasificación y no ha podido abandonar la última posición. Con 60 puntos y una diferencia de goles de -39, es el peor equipo en este rubro; su más cercano objetivo es FC Juárez, a once puntos de distancia, lo que significa 4 partidos de diferencia.

Atlético San Luis es un punto aparte, pues al ser un equipo nuevo en el máximo circuito, su cociente es muy volátil. En estos momentos, al ubicarse en la penúltima posición, también podría considerarse como uno de los perseguidos por Atlas.

La mala racha de Cufré y Rafa Puente Jr, aunada a los buenos resultados que tuvieron los equipos ubicados arriba de los rojinegros, complicaron el camino en la temporada, pero ahora, sin descenso de por medio, aquello quedará en atrás.