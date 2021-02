Atlas hunde a Tuzos de Pachuca

El equipo de los Rojinegros del Atlas al mando del argentino Diego Cocca sumaron su primera victoria de la temporada, a costa del Pachuca por 1-0 y evita caer a la última posición de la tabla.

Los Tuzos de Pachuca, son el peor equipo del Guard1anes 2021.

Lo más trascendental del partido Atlas contra el Pachuca se dio entre el minuto 29 y el 31, cuando el árbitro central Marco Antonio Nava recibió una llamada desde el VAR, para que verificara un tiro libre ejecutado por Ignacio Malcorra que había pegado en el codo de Óscar Murillo. Tras unos segundos de revisión, se marcó penal y los rojinegros pudieron anotar el único gol del partido.

El meta argentino Oscar Ustari estuvo a punto de evitar el gol de su compatriota Malcorra, desde la vía penal, pero, a pesar que hizo contacto con la pelota no la pudo detener, y los Zorros festejaron el gol. Ese tanto cambió el guión del partido. El Atlas buscó la ventaja, después del tanto del penal, todo el equipo de los tapatíos se concentró en labores defensivas.

Paulo Pezzolano no encuentra la fórmula para hacer ganar al equipo de Pachuca. Los Tuzos ocupan el último lugar de la tabla general y no han ganado en el actual campeonato. En seis jornadas disputadas, no encuentran los resultados esperados.

Camilo Vargas, arquero del Atlas, mató cualquier aspiración de cuadro de los Tuzos.

El cancerbero del conjunto que dirige Diego Cocca, evitó en dos ocasiones la caída de su marco y cuando estuvo a punto de ser vencido, Ángulo lo rescató en la línea de su portería. Atlas, cuando acariciaba la victoria, empezó a mandar a las gradas todos los balones que llegaban a su área, hasta Vargas intentó anotar desde su propia portería, porque Ustari fue a buscar el gol del empate en una jugada a balón parado.