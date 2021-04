Atlas o Atlético de San Luis, ¿Quién paga los 120 mdp?

En la última Jornada del Guardianes 2021, San Luis jugará como local contra Pachuca y Atlas el viernes visitará al Necaxa. Ambos duelos tienen un valor de seis puntos en la tabla de cocientes, debido a que se repondrán los juegos que no se disputaron en el Clausura 2020.

¿Cómo se salva el Atlético de San Luis?

Solo hay de una. Los potosinos, para aspirar a no pagar, deben de ganar, pero necesitan que Atlas no consiga el triunfo.

- Si el Atlético gana llegará a 1.0294 y pagará 70 millones.

- Si Atlas empata llegará a 1.0000 y pagará 120 millones.

- Si Atlas pierde se quedará en 0.9803 y pagará 120 millones y además no podrá entrar a la fase de repechaje.

¿Cómo se salva el Atlas?

Tiene varias opciones. Si gana, estará del otro lado, no importa lo que haga el Atlético de San Luis. Si empata y hasta pierde, se puede salvar, librará el último lugar siempre y cuando el San Luis no sume los seis puntos en juego.

Si Atlas gana llegará a 1.0392 y pagará 70 millones. Al San Luis no lo alcanza ni ganando.

Si Atlas empata quedará en 1.0000, el Atlético solo lo pasa ganando.

Si Atlas pierde, quedará en 0.9803, San Luis solo lo pasa ganando.