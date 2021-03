Atlas se lleva la victoria en visita al Puebla

El Puebla no pudo dar un buen juego en el Estadio Cuauhtémoc y este viernes cayó por la mínima diferencia ante el Atlas, en un duelo poco lúcido y con escasas oportunidades.

En los primeros minutos fue el Atlas quien tuvo la posesión y la iniciativa para ofender, pero no tuvo trascendencia en el arco, y pese a que Puebla estuvo corriendo detrás del balón casi por 20 minutos no logró sellar esa superioridad. Luego de que la Franja supo sufrir el arranque, el resto del partido fue encabezado

Al 50 el ecuatoriano Renato Ibarra tuvo la más clara hasta el momento, cuando tras una serie de rebotes quedó de cara al arco en el área y la mandó por un lado, en una de las pocas aproximaciones del juego. Sin embargo, cuando parecía que Atlas renunciaba al ataque, se encontró con el gol en jugada a balón parado.

Fue al minuto 73 cuando Aldo Rocha venció el arco poblano, luego de centro diagonal de más 50 metros que la defensa no pudo rechazar; el capitán rojinegro llegó sin marca y remató picado para vencer al arquero Silva.

Con el triunfo los Zorros escalan a la sexta posición con 18 unidades, empatando en puntos con Toluca y Santos, en búsqueda del ansiado cuarto lugar de clasificación directa a liguilla. Por su parte, Puebla se queda en la posición 7 con 16 puntos.