Atlas se lleva ventaja mínima en partido de ida ante Puebla

El futbol fue justo para el Atlas en el partido de ida de cuartos de final ante el Puebla. Los Rojinegros tuvieron mayores oportunidades y consiguieron salir del juego con un triunfo por la mínima diferencia en el Estadio Jalisco, que les da la ventaja para de momento soñar con las semifinales.

A lo largo de los 90 minutos los Zorros fueron superiores a la Franja, pues su portero Vargas no fue exigido por los poblanos. Y aunque el partido arrancó de buena forma, poco a poco se fue ensuciando hasta llegar a ser más una disputa con fuerza con claridad. Apenas al minuto 7, el juvenil rojinegro Jairo Torres tuvo la más clara cuando llegó a la cita para cerrar una diagonal en el área chica, pero ante la barrida defensiva su remate se fue desviado.

Cuando el partido iba fluido, siendo dominado por los locales, llegó una modificación obligada que limitó un poco a los locales. Christian Tabó se lesionó al minuto 20 y salió del campo para la entrada de Santiago Ormeño; el ajuste del Puebla funcionó para maniatar al Atlas unos minutos

Tal fue el reajuste que Puebla tuvo una jugada muy clara al minuto 32 luego de mucho tiempo sin atacar. Nació con un gran centro de George Corral para que el defensor Segovia, que llegó por sorpresa al área, estrellará de cabeza el balón al poste para luego salir de la cancha. Sin embargo, después del susto Atlas retomó poco a poco lo mejor de sí. Y fue en el peor momento del partido cuando apareció el gol rojinegro al minuto 58.

Tras una serie de cabezas, la defensa poblana dejó pasar el balón en un grave error y dejó botar el balón dentro del área. El mismo Jairo Torres siguió pendiente a la jugada y llegó para puntear el balón ante la salida del arquero. Atlas no retrocedió con el gol y por el contrario se empeñó en mantener el balón en sus pies y en ofender al visitante, pero no tuvo oportunidades claras en el resto del duelo, además de que poco a poco fue ensuciando el juego para llegar a la otra orilla.

Así, el Puebla está obligado a marcar en el partido de vuelta y a ganar por dos goles para llevarse la serie. Si gana por el mismo marcador de 1-0 también pasaría a semifinales por su mejor posición en la tabla, pero sería jugar con fuego ante un posible tanto de los Atlistas. El duelo de vuelta tendrá lugar este sábado a las 18 horas en el Estadio Cuauhtémoc.