Atlas sigue sin ganar y se afianza como el peor del Guard1anes 2020

omenzó la recta final de la quinta jornada del torneo Guard1anes 2020 con el encuentro entre Santos de Torreón contra Atlas de Guadalajara, choque que terminó con marcador de 0-0, resultado que no favorece a ninguna de las organizaciones ya que ambos quedan entre los peores del campeonato. Más aún Atlas es el único equipo que no ha podido ganar en la Liga MX.

Durante la primera parte ambas escuadras se dedicaron a nulificares en la media cancha por lo que no hubo grandes despliegues ofensivos, sin embargo, la escuadra de Guillermo Almada dominó la mayor parte del primer lapso aunque no pudo hacer patente su superioridad en el marcador.

Atlas salió mucho más dispuesto para la segunda parte y por momentos puso en problemas a la defensiva de la Comarca pero sin poder lograr una anotación que les mandara arriba en la pizarra. Incluso, a los 64 minutos, el atlista Luciano Acosta se dio el lujo de fallar solo frente al marco santista, cuando un cabezazo de Fernando Correa lo habilitó y al intentar rematar de zurda solamente le pego al aire.

En los últimos minutos Santos intentó rescatar el resultado, sin embargo, lo chato de su ataque y el cerrado planteamiento de Atlas apagaron cualquier esperanza de ver un gol en el partido. Con este resultados Santos suma 5 unidades, mientras que atlas queda con 2 puntos, ambos relegados al final de la general.

El próximo viernes inicia la semana seis del certamen con la visita de Santos al estadio Victoria para enfrentar a Necaxa en punto de las 19:30 horas, mientras que para el sábado Atlas recibe la visita de los Gallos de Querétaro a las 17:00 horas.