Atlas sufre sus primeras bajas de cara al Apertura 2021

Entre contratos que vencen, préstamos en donde no interesa hacer válida la opción de compra o jugadores que finalmente no funcionaron como se esperaba, los rojinegros del Atlas comienzan a sufrir las primeras bajas en el plantel de Primera División, siendo Ignacio Malcorra, Javier Correa y Armando Escobar los tres primeros elegidos para dejar la Madriguera.

Además, la permanencia de Renato Ibarra pende de un hilo en Atlas, y es que su préstamo ha terminado y debería reportar con América, sin embargo en las Águilas no tiene cabida y la directiva azulcrema pretende negociarlo, si es que Atlas no aceptara los términos que el equipo de Coapa pretende con el ecuatoriano.

Otro jugador que podría dejar al Atlas en este verano, es el zaguero Jesús Angulo, quien se puede desempeñar como central o como lateral izquierdo y que hoy en día lucha por un lugar en la Selección mexicana que asistirá a los Juegos Olímpicos de Tokio.

A Angulo se le terminó el contrato con Atlas y debería volver con Santos Laguna, dueño de sus derechos federativos, junto a Grupo Orlegi.