Atlas y Puebla buscarán el triunfo

CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes el Puebla recibe en el estadio Cuauhtémoc la visita de Atlas en duelo correspondiente a la Jornada 11 de la Liga MX.

Duelo que resulta atractivo para los aficionados de ambas escuadras. Atlas buscará sumar otra victoria más, la tercera de forma consecutiva y el octavo partido sin conocer la derrota.

Por su parte, los Camoteros del Puebla vienen de empatar ante los Tigres la jornada anterior por lo que ante los Zorros del Atlas buscarán su sexto encuentro sin ser derrotados.

Otro atractivo más es que el Puebla supera por un punto en la tabla general al visitante de este viernes al sumar 16 unidades por 15 del Atlas, ubicados hasta la Jornada 10 en el sexto y séptimo lugar general, respectivamente.

Para este encuentro los Rojiblancos recibieron dos malas noticias, el delantero Julio Furch no regresará pronto a las filas del conjunto Tapatío, así lo declaró este jueves su técnico Diego Cocca. "Ha estado trabajando muy bien, tuvo una operación de una fractura y lleva un tiempo mínimo indispensable y eso no se puede apurar, viene bien con los tiempos, pero todavía falta, en el corto plazo no puede estar todavía, él se siente muy bien y está haciendo todos los trabajos que le piden".

La segunda mala noticia fue la baja del mediocampista Luciano Acosta deja a los rojinegros para aceptar una oferta hecha por el conjunto de FC Cincinnati de la Major League Soccer (MLS).

El director técnico del Puebla, Nicolás Larcamón, señaló al término del encuentro ante Tigres donde consiguió empatar (1-1) que el conjunto camotero se encuentra con un balance positivo, aun así sus expectativas son muy altas.

"Es un torneo muy parejo, creo que es sensato de nuestra parte encarar un partido a la vez y, a medida que transcurran los partidos que quedan, para ver a qué posición aspiramos terminar, siento yo que, manteniendo este nivel, podemos aspirar a terminar entre esos ocho equipos (primeros de la tabla)", señaló.

El duelo entre Puebla y Atlas será este viernes a partir de las 19: 30 horas.