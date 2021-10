Atleta paralímpica pide becas justas para entrenadores

Gloria Zarza, medallista de plata en lanzamiento de bala F54 en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, comentó que ella no se ve perjudicada por los recortes de becas a los atletas mexicanos; sin embargo, su entrenador Iván Rodríguez, sí.

"Quiero decirles a las autoridades que reconozcan la importancia de los entrenadores, ellos son el cerebro de esto [los triunfos]", declaró Gloria.

La mexiquense destaca el papel que tiene un entrenador en la carrera de un atleta, porque considera que significa el 70 u 80% del rendimiento.

"Ellos se merecen la misma cantidad que nosotros como atletas, son el motor para seguir", comentó.

Zarza también confirmó que ya recibió el estímulo económico prometido por el presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, está a la espera del apoyo que también se comprometió a entregar el Gobierno del Estado de México.

"Nos dijeron que en noviembre, estamos a la espera, pero igual les pido que sean constantes con la entrega de las becas, porque son parte importante para seguir este proceso", dijo Gloria, quien detalló que con la beca puede seguir su plan alimenticio y trasladarse a los entrenamientos que realiza.

Zarza tiene claro que la presea de plata que conquistó en Tokio 2020 fue un objetivo que trabajó por cinco años, mismos en los que su entrenador fue un factor primordial, y no sólo en el ciclo paralímpico, sino también estando en tierras niponas.

Tan sólo seis días después de llegar a Japón fue aislada, porque fue notificada de ser un probable caso positivo a Covid-19. "Iván me decía que iba a poder con esto, que íbamos a luchar los dos para que pudiera competir, y así fue", narró Gloria.

El estadio Olímpico de Tokio fue el lugar donde consiguió su medalla. Visitó ese sitio en dos ocasiones, en la inauguración y en su competencia, día en el que Zarza remarcó los detalles que su entrenador tuvo con ella, porque resultó clave para el éxito que hoy presume.