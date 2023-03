Atletas mexicanas demuestran a las mujeres que "no hay límites"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 7 (EL UNIVERSAL).- El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, fecha que no pasa desapercibida para las atletas mexicanas, por el contrario, es un día que en el mundo del deporte significa: "inspiración".

La clavadista Alejandra Orozco, doble medallista olímpica, llegó a su primera justa veraniega con 15 años de edad, hoy con 25, trabaja para acudir a París 2024.

"Las mujeres somos capaces de todo, capaces de pasar procesos, no hay límites, simplemente hay que explotar, creer en uno mismo", compartió en exclusiva a EL UNIVERSAL Deportes.

La tenista Fernanda Contreras como toda raqueta quiere participar en los Grand Slams, logró su presencia en tres -Roland Garros, Wimbledon y US Open- con la bandera de México por delante, hecho que le causa orgullo este 8 de marzo.

"Hay partes en el mundo que como mujer no estaría haciendo lo que estoy haciendo, viviendo mis sueños, viajando, conociendo, estoy agradecida de que nací en México, que nací en un país que sí me deja jugar y competir, para lograr lo que quiero", indicó en exclusiva a EL UNIVERSAL Deportes.

La desigualdad también se vive en el deporte, Steffy Aradillas no pudo acudir al Mundial de Béisbol "por ser mujer", así, llegó al sóftbol, donde ya representó al país en Juegos Olímpicos, Panamericanos, Centroamericanos y Mundiales.

"Estamos y seguimos haciendo cambios para que cada vez tengamos más representación, para que las niñas tengan ídolas y personas a quién seguir, para que así exista mayor igualdad", apuntó a este diario.

En las artes marciales mixtas las mujeres también están demostrando su fortaleza en el octágono, como Eli Rodríguez, que en noviembre pasado conquistó el campeonato mundial de peso super mosca en LUX Fight League. "Muchas veces las mujeres nos topamos con prejuicios que la misma sociedad nos impone, me siento orgullosa de poder inspirar al cambio para tener igualdad y libertad", afirmó la tapatía.

Podrán no ser los mismos deportes, pero cada una desde su trinchera ha cumplido sus objetivos como profesional, mismos que motiven a más mexicanas a que escriban sus propios capítulos de gloria.