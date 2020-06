Atlético de Madrid anuncia la salida de Germán Burgos

Después de estar diez años en el banquillo como auxiliar de Diego Simeone, Germán Burgos se despide del Atlético de Madrid.

El rumor se hace ahora oficial, desde hace algunas semanas se hablaba de que Burgos en primer lugar habría dado un paso al costado porque no le aumentaban el sueldo y ahora él mismo en un video de despedida de los colchoneros aclara que se separa del "Cholo" para comenzar una carrera como entrenador principal.

"Con mas de 10 años de experiencia en primera división, creo que estoy plenamente capacitado para dirigir los destinos de un equipo", dijo.

Con Simeone no hay diferencias, "como la van a haber, llevo merendando con él más noches que con mi familia. Siete años aquí como jugador, también en la selección de Argentina y diez años ahora. Es un amigo que no entendemos con señas".

Dijo que tiene una gran formación y el equipo que tome: "Tendrá esos toques de gente que me ha formado como jugador y persona que lo llevo en el alma que son Luis Aragonés, Carlos Griguol, Marcelo Bielsa, el 'Tolo' Gallego".