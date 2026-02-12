Atlético de Madrid goleó 4-0 a Barcelona en semifinales

MADRID (AP) — El Barcelona no se pudo reponer de un garrafal error del arquero Joan García en los albores del encuentro ni de un nefasto primer tiempo para sucumbir el jueves 4-0 ante el Atlético de Madrid en el partido de ida de su semifinal de la Copa del Rey.

Los azulgranas le dieron al Atlético un inesperado regalo cuando García dejó que el balón se le escurriera por debajo de un pie tras un pase retrasado del defensor Eric García en el séptimo minuto del duelo en el Estadio Metropolitano.

El Atlético no perdonó, marchándose al descanso con una ventaja de cuatro goles.

Además del autogol de Eric García, Antoine Griezmann, Ademola Lookman y el argentino Julián Alvarez estamparon tantos para los anfitriones ante el sorprendido equipo de Hansi Flick.

La aciaga noche azulgrana empeoró con la expulsión de Eric García a los 85 minutos, con roja directa, al cortar un contragolpe.

"La primera parte ha sido dura para nosotros", comentó Eric García. "El primer gol es una mala suerte increíble, pero ellos han salido más metidos, con más ganas, más actitud, y contra un rival como el Atlético de Madrid, cuando ya se te ponen con esta ventaja es difícil".

El Barcelona, líder de La Liga española, vio anulado un gol de Pau Cubarsí al comienzo de la segunda parte por fuera de juego. La Federación Española de Fútbol dijo después que la tecnología automática para detectar posiciones adelantadas no funcionó correctamente y el equipo de revisión de video tuvo que trazar las líneas del fuera de juego manualmente.

La victoria deja al equipo dirigido por el argentino Diego Simeone cerca de volver a una final de la Copa del Rey por primera vez desde que ganó la competición en la temporada 2012-13, consiguiendo su décimo título.

"Nuestra gente necesita semifinales, necesita jugar partidos importantes y hoy el equipo pudo devolverle toda esa necesidad e ilusión que siempre nos transmiten nuestros hinchas y que hoy lo pudieron representar de la mejor manera, sobre todo el primer tiempo", resaltó Simeone.

El Barça, dueño del récord con 32 títulos del torneo de copa, se consagró en la edición del año pasado al vencer al Real Madrid en la final.

En la otra semifinal, realizada el miércoles, la Real Sociedad venció 1-0 al Athletic Bilbao.

Los partidos de vuelta se jugarán en marzo. La final será en Sevilla en abril.

Inicio de la paliza

La goleada empezó a dibujarse cuando Joan García intentó controlar un pase de apariencia inofensiva de Eric García pero el balón se le fue por debajo del pie fuera del área chica.

El arquero corrió y se lanzó en un intento por evitar que el balón cruzara la línea, pero no llegó a tiempo. Lo manoteó para devolverlo al campo —y Lookman lo envió después a la red—, pero el balón ya había cruzado la línea previamente.

Griezmann amplió la ventaja del Atlético a los 14 al anotar desde dentro del área, Lookman añadió el tercero a los 33 en un contragolpe bien elaborado, y luego el delantero argentino anotó el cuarto con un remate firme tras otro contragolpe en el tiempo añadido del primer tiempo.

Con su equipo abajo por 3-0, Flick reemplazó al mediocampista Marc Casadó por el delantero Robert Lewandowski a los 37.

El Atlético dispuso de varias ocasiones para abultar el marcador en la segunda mitad.