Atlético de San Luis buscará mejorar con jóvenes: Marcelo Méndez

Atlético de San Luis, el peor equipo en el año futbolístico 2020-2021 en el balompié mexicano, ha apostado por la dirección técnica del uruguayo Marcelo Méndez Russo, un entrenador que tiene como carta de presentación el campeonato charrúa con el Liverpool, con un plantel juvenil, situación que intentará repetir con los potosinos.

"Nosotros veníamos trabajando en Uruguay, con el Liverpool, con una base de jugadores de la cantera; confiamos mucho en el trabajo de los jóvenes, en el jugador que tiene hambre de gloria y optimismo por lucha de cosas importantes... Sí, será un punto menor estar con una plantilla joven, pero también nos brinda el hambre de ganar".

Aún con ese hándicap en contra, el objetivo es: "llegar a la Liguilla, tenemos muchas expectativas en esto".

Añadió que no quiere que la gente se quede con la imagen que dio el club en los torneos anteriores: "Lo que pasó antes no lo podemos cambiar en nada. Nos gusta que los equipos sean protagonistas, que vayan por el resultado, por eso es que nos buscaron, a veces se puede lograr a veces no, pero lo más importante es que el San Luis tenga una identidad de juego, que será difícil con un plantel nuevo, pero lo intentaremos".

En los pocos entrenamientos que ha tenido, ha notado que en el grupo: "Se quiere revertir lo que le pasó el año pasado. Hay bronca por lo que pasó, pero este es un nuevo desafío".

El Atlético de San Luis seguirá perteneciendo al Atlético de Madrid, pero para esta campaña en la directiva añadió los nombres de Severiano García y Rodrigo Incera, quienes manejarán el aspecto deportivo y de negocios, aún bajo el mando de Alberto Marrero, quien seguirá como presidente.