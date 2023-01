Atlético de San Luis debuta con victoria sobre Necaxa

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 6 (EL UNIVERSAL).- Los primeros puntos del Clausura 2023 fueron para el Atlético de San Luis, quienes de visita se impusieron (3-2) al Necaxa.

Los potosinos construyeron su victoria gracias al remate de Juan Sanabria, por la derecha Ricardo Chávez metió un centro al que llegó corriendo el uruguayo y esa velocidad le dio mayor fuerza a su impacto con la parte interna del pie izquierdo para dejar inmóvil al portero Hugo González (62´).

Los Rayos no supieron reaccionar, por el contrario, los minutos posteriores a irse a bajo el marcador los tenían desconcentrados, aspecto que les costó en el marcador.

En una salida fallida por parte de los locales, el balón lo recuperó San Luis y llegó a Leo Bonatini quien tuvo un mano a mano ante González y sólo le picó el balón para poner el 2-0 (66´).

La respuesta de Necaxa llegó por parte de Ricardo Monreal, en un contragolpe Heriberto Jurado disparó y el balón le quedó a modo a Monreal para rematar de cabeza en el área y anotar el 2-1 (77´), pero no fue suficiente, porque los dirigidos por el brasileño Jardine supieron aguantar el resto del partido.

Incluso ampliaron su ventaja (3-1) por un nuevo error defensivo del Necaxa, la defensa intentó despejar el balón, pero Sabin Merino apareció entre dos hombres para la victoria del Atlético de San Luis.

El árbitro central agregó 8 minutos de compensación que trataron de aprovechar los Rayos, aunque le faltó más tiempo porque su presión les hizo poner el amrcador (3-2) con un tiro en el límite del área de Ángelo Araos.

En el futbol existe la frase, "Equipo que estrena técnico, equipo que gana", pero en esta ocasión los Rayos no la hicieron válida, por el contrario, el proceso de Andrés Lillini en el banquillo del equipo de Aguascalientes comenzó con una derrota.