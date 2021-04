Atlético de San Luis fue mejor que Cruz Azul, asegura Leonel Rocco

Leonel Rocco aseguró que el Atlético de San Luis fue mejor sobre el Cruz Azul, a pesar de que el marcador señaló 3-2 a favor de La Máquina en el Estadio Azteca. El uruguayo, con tres victorias y 10 derrotas en el Guardianes 2021, añadió que los potosinos enfrentarán con orgullo la última jornada del torneo, del cual ya están eliminados de la reclasificación y que podrían quedar en la última posición de la tabla de cocientes.

Sobre el encuentro ante La Máquina, analizó que a los rojiblancos les faltó precisión y no cometer errores, pormenores que han costado puntos esta tarde en el Estadio Azteca y el resto del torneo. "El equipo estuvo a la altura, con más llegadas que el Cruz Azul, el mejor club del torneo, pero perdimos por detalles".

A pesar de estar al fondo de la tabla de cocientes, cerca de pagar los 120 millones de pesos de multa por ello y fuera de la zona del repechaje, Rocco expresó: "El objetivo me lo puse yo, porque no armé a este equipo, ya lo estaba. Fracasa el que no intenta, nosotros no consideramos que fracasamos, pero no conseguimos el objetivo. Intentamos, no se logró. Esa presión la manejamos desde hace muchas fechas. Acá, somos profesionales, y quien no esté preparado, no está para esto". El San Luis cierra el Guardianes 2021 ante el Pachuca.