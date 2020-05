Atlético de San Luis golea a Rayados en eLiga MX

Aunque ya no son invictos, el Atlético de San Luis se aferra a los primeros puestos de la eLiga MX y lo demostró con una goleada sobre el Monterrey (0-3).

Carlos Gutiérrez, al mando de los potosinos, impuso su ley desde el primer tiempo, con un par de anotaciones de Nico Ibáñez (29´) y Germán Berterame (37´).

César Montes, gamer de Rayados, poco pudo hacer en el cotejo ante el dominio de la consola de Gutiérrez, a quien le falló su internet poco después de anotar el tercer tanto, cortesía de Ibáñez (75´).

Miguel Villagómez, autoridad de eLiga MX, dictó el reinicio de la partida: "El partido los amos a reiniciar en primer tiempo, conservando el marcador de 3-0 y vamos a jugar 14 minutos, los que restaban. Y lo que se agregue".

"El Cachorro" de cierto modo aprovechó que su rival rompió la concentración tras la falla técnica, mas el reloj virtual no le alcanzó para evitar irse en blanco en el marcador.

Con el triunfo, el ASL comparte liderato provisionalmente con el León, con 20 puntos, mientras que los regiomontanos pierden terreno dentro de la zona de clasificación, con 16 unidades.

En la J-10 enfrentan a Guadalajara vs Monterrey (12 de mayo) y ASL vs Puebla (13 de mayo).

León domina al FC Juárez en la eLiga MX

Con más Bravos que se digan sus rivales, el León es el que domina la eLiga MX. En la Jornada 9, el rugido esmeralda se impuso al FC Juárez 0-4.

Otra vez Nico Sosa, quien no suelta el control del PlayStation4, se hizo cargo del triunfo para que los felinos sigan en el liderato, con 23 puntos.

Por los Bravos, Marco Canales dio batalla, pero sólo en el primer tiempo, que sumado a la expulsión de Gustavo Velázquez (52´), no le alcanzó para evitar que su escuadra siga penúltima del certamen espejo al Clausura 2020, con solamente dos unidades; Cruz Azul es el colista sin puntos.

Por los felinos, los personajes que hicieron suya la cancha virtual fueron Leo Ramos (16´), Ángel Mena (60´) y Nico Sosa (67´ y 76´).

En la J-10 enfrentan a Tigres vs FC Juárez (11 de mayo)y León vs Pumas (12 de mayo).