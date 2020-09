Atlético de San Luis mostró temple de un profesional: Memo Vázquez

Guillermo Vázquez salió muy contento al haber roto la racha de cuatro derrotas seguidas y salvar su puesto como entrenador del Atletico de San Luis.

"Nos hacía falta ganar un partido como este. El equipo mostró una gran actitud, no mucho futbol, pero sí el deseo, eso fue muy notable y el no darse por vencidos, ahora sí mostramos el temple que debe de tener un profesional, que es a pesar de ir perdiendo, buscar la manera de ir por el resultado".

Destacó que: "No cometimos tantos errores, estuvimos muy acertados en la marca y eso da la diferencia, y ellos lo saben, no cometer errores atrás y buscar adelante, es la fórmula".

No lo dijo, pero el triunfo sacó mucha presión: "No se nos había dado, por algo pasan las cosas, Tuvimos que sufrir, hubo semanas complicadas, había que trabajar y corregir. Hay que hacer bien las cosas. Me siento feliz por ellos, los jugadores, se lo merecen".