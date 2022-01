Atlético de San Luis reporta dos casos positivos a Covid-19 en primer equipo

Los casos de Covid-19 en la Liga MX siguen en aumento, en esta ocasión Atlas y Atlético de San Luis fueron los equipos que reportaron positivos.

Los Rojinegros detallaron que, cumpliendo los protocolos sanitarios de las autoridades y de la Liga MX, realizaron 37 pruebas para detectar coronavirus entre los jugadores, el cuerpo técnico y el staff.

El resultado de los test arrojaron tres casos positivos a Covid-19, el club no especificó quiénes son los contagiados, aunque puntualizó que son asintomáticos y ya se encuentran en aislamiento, así como bajo la observación médica.

Mientras que el cuadro potosino anunció que dos de sus jugadores del primer equipo fueron los detectados con coronavirus. También se encuentran aislados y con el monitoreo del cuerpo técnico.

Pese a los contagios que presentaron en ambas instituciones, su partido no será reprogramado porque no cumple con los parámetros que pide la liga. Así, que los Zorros reciben al Atlético de San Luis en el estadio Jalisco a las 17:00 horas.

La Liga MX señaló que en total se realizaron 250 pruebas entre los equipos que tienen partido este sábado 15 de enero, los partidos corresponden a la Jornada 2 del Clausura 2022.

En el caso de Tigres, que recibe a Puebla en el estadio Universitario, las pruebas se realizarán hasta el jueves, ya que este miércoles juega su partido reprogramado ante Santos.