Atlético de San Luis se trae derrota de Toluca

Rubens Sambueza es el azufre que tanto clamaba el "Infierno". Su presencia fue clave para doblegar a la defensa del Atlético de San Luis y que el Toluca se hiciera de su primer triunfo (3-2) del Torneo Guard1anes 2020.

La química de "Sambu" era la pieza faltante en el esquema de José Manuel de la Torre, para hacer que el Nemesio Díez volviera a pesar, aunque el cotejo fue a puerta cerrada por la contingencia sanitaria de coronavirus. La casa de los Diablos no gozaba de un marcador favorable desde el 28 de febrero, última vez que los mexiquenses ganaron.

Sin arrastrar la humillación que el Monterrey les propinó en su debut (3-1), además de las múltiples bajas por lesión, contagios de Covid-19 y elementos foráneos aún sin visa de trabajo, el Toluca mostró su mejor versión bajo el mando del ´Chepo´, quien aplaudió de forma temprana por la anotación de Michael Estrada (7´). El ecuatoriano encontró el camino a las redes gracias a una jugada colectiva entre Sambueza y Pedro Canelo.

Aunque la angustia escarlata no faltó a la cita, por los errores en la zaga que han sido constantes desde los últimos torneos. En solitario, Germán Berterame (11´) vio cómo el balón desfiló ante cuatro defensores locales y sin más esfuerzo a su anticipación la conectó para el empate, 1-1.

Los de casa parecían en problemas, porque los potosinos comenzaban a plantarse seguros, por lo que Canelo se encargó de romper la paridad con un par de anotaciones (27´ y 48´), el primero por la vía del penalti y el segundo tras un pase de Sambueza, quien no paró en su labor de desequilibrar a los rivales.

Los de Guillermo Vázquez por momentos dieron destellos que prometían la remontada, aunque las fallas frente al arco estuvieron a la orden del día, con un Nico Ibáñez que sufrió para meterse de lleno al duelo, aunque sí atinó en el penalti que puso el 3-2 (57´); la pena máxima que dio vida a los visitantes también generó cierta polémica en el arbitraje de Diego Montaño, por tratarse de una jugada apretada pese al auxilio del VAR.

En la recta final, los potosinos buscaron con mayor intensidad la cabaña escarlata, mas el Toluca aguantó la ventaja con mejor orden y una peligrosidad que sólo Sambueza les pudo otorgar por 85 minutos, antes de su cambio por Giovani León.

Con esta victoria, el Infierno suma sus primeros tres puntos y aumenta la confianza por el retorno de Rubens, aunque la tarde también significó la despedida de Aníbal Chalá, quien vistió por última vez de demonio, porque su siguiente paso está en el futbol de Francia; Toluca visita al Mazatlán en la siguiente fecha.

Respecto al San Luis, Memo Vázquez tiene trabajo pendiente para encontrar su mejor fórmula y hacer que la dupla Ibáñez y Quiroga por fin explote. Mientras, se quedan con la unidad cosechada la semana pasada y tendrán que mirar ya en el siguiente cotejo, contra el Atlas.