Atlético deja al Barcelona herido de muerte

El partido de vuelta se disputará el 3 de marzo en el estadio del Barcelona

Por EFE

Febrero 12, 2026 04:09 p.m.
A
Atlético deja al Barcelona herido de muerte

El Atlético de Madrid goleó al Barcelona (4-0) en un partido portentoso, el de ida de las semifinales de la Copa del Rey, disputado en el estadio Metropolitano, y enfila la final del torneo.

En el minuto 6, Eric García introdujo el balón en su portería al ceder el balón al portero Joan García y fallar éste en la recepción del mismo (1-0). En el minuto 14, Griezmann aprovechó una asistencia de Nahuel Molina y, con la zurda, batió a Joan García (2-0).

En el minuto 33 Lookman batió de nuevo a Joan García tras una cesión de Julián Alvarez (3-0). En el minuto 47, Julián hizo el 4-0 de un tremendo derechazo desde el borde del área.

En la segunda parte, en el minuto 52, Cubarsí anotó el 4-1, pero el árbitro anuló el tanto, a instancias del VAR, después de seis minutos de parón, por fuera de juego de Lewandowski.

En el minuto 84 Eric García fue expulsado con roja directa, también a instancias del VAR, por una dura entrada a Alex Baena, siendo, además, el último jugador en defender la jugada. El partido se alargó hasta el minuto 100, con diez minutos de descuento.

El partido de vuelta se disputará el 3 de marzo en el estadio del Barcelona

