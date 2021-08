Atlético Jaralito es líder tras la fecha 14

Debido a las condiciones climatológicas que imperaron ayer en nuestra ciudad, la Liga de Futbol Azteca, suspendió la fecha 15 de su torneo. Por lo que a continuación se dan a conocer las posiciones que guardan los equipos que integran la categoría Estelar.

Así que luego de 14 jornada efectuada, el líder es el conjunto del Atlético Jaralito que suma la cantidad de 27 unidades, en el segundo lugar se ubica el equipo del Abogados y Asociados con un total de 22 unidades, en tercer lugar está el Inter Club La Loma con 21 puntos, en el cuarto puesto se ubica el Santos Club con un total de 21 unidades.

En el quinto puesto está el Deportivo Valedores con 19 puntos; le sigue el Deportivo GIMAQ con 19 unidades; Unión Mezquital es séptimo con 18 puntos, en octavo puesto está el equipo Los Tuzas con 15 puntos y hasta este momento serán los ocho calificados a la liguilla.

Luego viene el Atlético La Cruz con 15 unidades; Combinado La Cruz con 12; Club Deportivo Bacfilm con 12; FC Tigres-Estrella Roja con 10; Atlético San Isidro con 6; Deportivo Cruzeiro con 3, Atlético Gota Blanca con 3 y en el décimo sexto lugar está el Deportivo Hernández-Restauraciones Heros con tan solo 2 puntos.

RESULTADOS JORNADA 14.

Deportivo Valedores le gana al Atlético Gota blanca, 2-0; Abogados y Asociados a Santos Club, 4-3; Atlético La Cruz a Atlético San Isidro, 4-0; Deportivo Cruzeiro a Deportivo GIMAQ, 2-0; Unión Mezquital a Los Tuzas por 4-1; Club Deportivo Bacfilm a Deportivo Hernández-R.H. 2-0; FC Tigres-Estrella Roja al Combinado La Cruz, 2-0, Inter Club La Loma a Atlético Jaralito, 5-3. (El Inter Club La Loma pierde el partido por una credencial alterada en fotografía y esto se convierte en una alineación indebida, la protesta del Atlético Jaralito procede).

GOLEO INDIVIDUAL

El líder es Jorge Uriel Rodríguez del Atlético Jaralito con 28 anotaciones, Rodrigo Pastrano del Deportivo GIMAQ con 15; José Luis Reyna de Los Tuzas con 13, Daniel Rebolloso del Atlético Jaralito con 13; Calixto Jair Cibrián del Unión Mezquital con 10 tantos.

COMUNICADO

Se les recomienda a los equipos, Unión Mezquital, Estrella Roja-R. Heros y Club Deportivo Bacfilm que de no pagar lo que deben de inscripción no podrán participar en la liguilla del torneo Apertura 2021, en la asamblea del próximo lunes 30 del presente a las 20:30 horas, equipo que no esté representando por delegado quedará fuera del torneo.