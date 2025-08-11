Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul: Mal el equipo, mal el árbitro

San Luis Potosí. Atlético San Luis volvió a decepcionar en el Alfonso Lastras. Cayó 1-2 ante Cruz Azul, en un partido donde el equipo local jugó mal, el visitante hizo lo mínimo para ganar y el arbitraje terminó siendo protagonista.

El conjunto potosino nunca se asentó en el juego. Con pocas ideas y errores defensivos, abrió la puerta para que Cruz Azul tomara ventaja. La expulsión temprana dejó al San Luis condicionado y sin margen real para reaccionar.

Cruz Azul no necesitó dominar para llevarse el triunfo. Esperó su oportunidad y encontró en un penal polémico el momento clave para ponerse arriba. A partir de ahí, administró el tiempo y cerró el partido con lo justo.

Disputa por el balón

El arbitraje dejó mucho que desear. Varias decisiones generaron molestia y la sensación de que la balanza se inclinó hacia la visita. La afición terminó igual de inconforme con el silbante que con el pobre desempeño de su equipo.

Con este resultado, San Luis sigue sin levantar y Cruz Azul se lleva tres puntos que, más allá del mérito deportivo, quedarán marcados por la controversia.