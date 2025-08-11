Georgina Rodríguez anuncia compromiso con Cristiano Ronaldo

logo pulso
La pareja comparte la feliz noticia a través de redes sociales

Por AP

Agosto 11, 2025 07:13 p.m.
A
El astro Cristiano Ronaldo y su pareja Georgina Rodríguez, con la que tiene una relación de mucho tiempo, están comprometidos.

Rodríguez, de 31 años, anunció la feliz noticia en Instagram el lunes con una fotografía que muestra un enorme anillo en su dedo anular.

"Sí, acepto", decía el pie de foto en español. "En esta y en todas mis vidas."

Rodríguez y Cristiano, de 40 años, tienen dos hijas juntos. Ella también ha ayudado a criar a los otros tres hijos de Crisitano Ronaldo. La pareja perdió a uno de sus gemelos recién nacidos, un niño, en 2022.

Crisitano conoció a Rodríguez en 2016 cuando ella trabajaba en una tienda Gucci en Madrid.

La exestrella del Real Madrid y del Manchester United ahora juega para el Al-Nassr en Arabia Saudí.

