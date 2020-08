Atlético San Luis vence a domicilio a los Xolos

Atlético San Luis visitó a la frontera para vencer a los Xolos de Tijuana y conseguir su primer triunfo del torneo Guard1anes por marcador 0-2 lo que significa un gran respiro para los dirigidos por Guillermo Vázquez.

En un encuentro trabado en medio campo, el conjunto local marco primero, pero en fuera de lugar y que el árbitro no dudo en marcar.

Al minuto 24, en un desborde y con disparo de Nicolás Alejandro Ibáñez desde fuera del área sorprende al arquero Jonathan Orozco que a pesar de su estirada no llegó al balón.

Al iniciar el segundo tiempo, Ramiro Gabriel González remata de cabeza para colocar el segundo tanto a favor de Atlético San Luis. Los Xolos se volcaron al frente pero no les alcanzó.

Tras el resultado, Atlético San Luis llegó a 5 unidades, mientras que Xolos se estanca en la parte baja de la clasificación con apenas 4 unidades.