Atlético San Luis y Santos dividen puntos en el Alfonso Lastras

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL). - En un partido sumamente cerrado, Atlético San Luis y Santos empataron 1-1 en el Estadio Alfonso Lastras.

Durante los primeros minutos del partido, ambos equipos se dedicaron a medir al rival y tardaron en asentarse sobre el terreno de juego.

Poco a poco comenzaron a intentar llegar al área rival, pero el compromiso se veía interrumpido por constantes faltas.

De igual forma, se señalaron algunos tiros de esquina que no permitían la fluidez del encuentro.

Hasta que el argentino Mateo Klimowicz inauguró el marcador tras un remate con su pierna derecha que Carlos Acevedo no pudo detener.

El ítalo-brasileño Léo Bonatini fue el encargado de otorgar la asistencia al centrocampista.

El conjunto visitante finalizó la primera mitad con tres tarjetas amarillas, producto de su frustración al no poder conseguir el empate antes del descanso.

Para el segundo tiempo, Eduardo Fentanes se encargó de modificar a su equipo; realizó tres modificaciones de golpe.

De inmediato, se notó la mano del director técnico. Los Laguneros buscaron el tanto de la igualdad desde los primeros minutos. Y los cambios rindieron frutos. El argentino Lucas González marcó el gol de la paridad al minuto 56.

El mediocampista apareció dentro del área chiva rival y no dudó en ir con toda su fuerza al contacto con el esférico. Después de la anotación, el duelo se desarrolló como en los primeros 45 minutos, con faltas, tiros de esquina y llegadas sin el mayor peligro.

Minutos antes de finalizar el cotejo, la polémica se hizo presente; Óscar Mejía, el árbitro central, acudió al VAR para revisar un posible penal a favor de los locales. Sin embargo, luego de una detallada revisión, determinó no señalar la pena máxima.

El partido finalizó con los dos equipos lanzados al frente buscando el gol de la victoria.