Atractiva fecha tuvo la Nascar

Espectacular regreso de NASCAR México al Autódromo Hermanos Rodríguez, en donde se contó con la presencia de los pilotos del equipo Canel’s/Logitech G/Dupont/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team, Rubén García Jr., y Alex de Alba Jr., quienes terminaron dentro de los primeros cinco lugares de sus respectivas categorías.

A las 15:00 horas, poco a poco los autos de NASCAR México y Challenge invadían la recta principal para el inicio de actos protocolarios a carrera, al principio del pelotón el auto Canel´s /Logitech G/Dupont/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team #88 de Rubén García Jr. quien un día antes se había ganado la posición al tener el segundo mejor registro de la calificación.

Arrancada la competencia Rubén García Jr. #88 Canel´s /Logitech G/Dupont/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team se lanzaba al ataque sobre un Salvador de Alba que no dejaba espacio alguno para ser retirado de la punta, la insistencia de Rubén le permite apoderarse del primero durante 15 giros, posteriormente era desbancado a tercero previo a la entrada obligatoria a pits, en este lapso Alex de Alba Jr. #14 buscaba recuperar posiciones llegando del 22 al 14.

Para la segunda parte del décimo compromiso de la temporada, Alex de Alba Jr. #14 Canel´s /Logitech G/Dupont/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team se mantenía constante en la posición catorce, adelante buscando no salir por segunda ocasión en el año del podio, Rubén se mantenía segundo evitando los embates de Razo quien al final se apodera de su lugar, dejándolo el resto de la carrera tercero mientras un hambriento Abraham Calderón llegaba sorpresivamente al primero.

Tras 120 giros cumplidos los representantes de Canel´s /Logitech G/Dupont/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team daban fin a su carrera en la Ciudad de México dentro del top cinco en sus respectivas categorías, resultado que deja la puerta abierta en la lucha por el campeonato de NASCAR México y el subcampeonato en Challenge.

Rubén García Jr. #88 Canel´s /Logitech G/Dupont/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team “Fue una carrera en la cual veníamos bien durante la primera parte, posteriormente no sabemos que paso, el coche fue perdiendo ritmo poco a poco, resultado que no teníamos pensado en esta recta final del campeonato, seguiremos adelante en las dos fechas restantes buscando recuperarnos rápidamente y así poder llegar a la final bien colocados, no es fácil, con esta victoria de Calderón nos deja abajo siendo los que tendremos que hacer la mayor parte del trabajo”

La próxima fecha será el 26 y 27 de abril en la ciudad de Monterrey, penúltima ronda del campeonato NASCAR México.