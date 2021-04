"Aún no me he retirado de la Selección", asegura "Chicharito"

Por si alguien lo había pensado, o por si lo habían olvidado, Javier Hernández, el "Chicharito", le recuerda al medio futbolístico que no se ha retirado de la Selección Nacional Mexicana.

El tres veces mundialista (Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018) ha reiterado que aún tiene la esperanza de volver a vestirse de verde, aunque comprende que no se le llame, ya que "la temporada pasada estuvo de la chin...para mí".

Pero de igual manera, Hernández mandó un mensaje a Gerardo Martino, técnico nacional, en lo que se refiere a que otros jugadores han estado peor que él, y los siguen convocando.

"Han habido otros jugadores que han tenido una temporada mala y los han aguantado... A mí no, y sólo tuve una mala", dijo en declaraciones a TUDN.

Quiso aclarar que esto no es por Martino: "Lo digo en general, pero si así nos tocó, así es".

Así que anhela volver: "Para mí la verde está ahí y ojalá que pueda seguir yendo y marcar goles. Haré lo que está en mis manos: dar una buena temporada para poder ser contemplado y si no, pues ya no está en mí".

Javier Hernández no ha sido llamado por el "Tata" Martino desde septiembre de 2019, cuando después de un juego amistoso contra Estados Unidos, fue sorprendido en una serie de indisciplinas, en donde se ha especulado que metió mujeres a la concentración del equipo.