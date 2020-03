Australia no mandará atletas si no posponen Tokio 2020

Las primeras horas de este lunes en Australia (tiempo local), han servido para que el Comité Olímpico de este país se una a Canadá en la lista de países que no enviarán atletas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 si las fechas de competencia no se modifican por la batalla mundial contra el coronavirus.

"Tenemos atletas en el extranjero, entrenando alrededor de Australia como equipos y administrando sus propios programas. Con los viajes y otras restricciones, esto se convierte en una situación insostenible", dijo el director ejecutivo de Comité Australiano, Matt Carroll.

"El COI había adoptado los principios de priorizar la salud de los atletas y garantizar que actuará en beneficio de sus intereses y del deporte. Esta decisión refleja esos principios. Ahora estamos en una posición en la que podemos planificar con mayor certeza".

Los anuncios han aumentado la presión sobre el COI para posponer los Juegos Olímpicos durante al menos un año. Tras una reunión de emergencia el domingo, el COI reconoció por primera vez que posponer los Juegos, que comenzarán el 24 de julio, es una consideración seria.

El presidente del COI, Thomas Bach, dijo que Tokio 2020 no sería cancelado, dejando un cambio a Tokio 2021 como el escenario más probable.

Australia y Canadá se combinaron para dar el primer golpe hacia ese movimiento, dejando efectivamente al COI sin otra opción que hacer que sus planes sean oficiales en los próximos días.

El Comité Olímpico Australiano les ha dicho a sus atletas que se preparen para los Juegos Olímpicos que tendrán lugar en 2021, mientras que sus homólogos canadienses se retirarán si no se reprograman los Juegos.