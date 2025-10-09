Austria aplasta a San Marino en la eliminatoria europea hacia la Copa Mundo

Austria aplastó el jueves 10-0 al peor equipo de fútbol del mundo, para encabezar una noche de duelos desiguales en la eliminatoria europea a la Copa del Mundo, mientras que Inglaterra superó a Gales en un amistoso sin Harry Kane ni Jude Bellingham.

También hubo victorias contundentes para Holanda y Dinamarca al reanudarse la clasificación europea por lugares en el torneo del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.

Croacia, subcampeona en 2018 y semifinalista en 2022, se mantuvo en primer lugar, con el control de su grupo, después de un empate 0-0 en casa de su principal adversaria, la República Checa, en un partido que no cumplió con las expectativas.

Goleada y récord

Austria aplastó a San Marino, la nación en el fondo del ranking mundial de la FIFA, para lograr su quinta victoria consecutiva en la eliminatoria. El delantero Marko Arnautovic, de 36 años, anotó cuatro de los tantos para convertirse en el máximo goleador de su país con 45 .

Bosnia-Herzegovina, que ocupa el segundo lugar, concedió un gol en el tiempo de descuento para empatar 2-2 en Chipre. Así Austria abrió una brecha de dos puntos en la cima del Grupo H y tiene un partido pendiente.

Hay 12 grupos en total, y cada equipo que termine en primer lugar avanzará directamente a la Copa del Mundo. Los equipos en el segundo puesto avanzarán a un repechaje.

Doblete de Gakpo

Cody Gakpo del Liverpool anotó dos veces y Tijjani Reijnders del Manchester City añadió el tercer gol. Las estrellas de la Liga Premier inspiraron a Holanda para arrollar a Malta 4-0.

También hubo un gol postrero de Memphis Depay para extender su récord nacional a 53 por los holandeses, que se superan ahora por tres puntos a Polonia y Finlandia en el Grupo G.

Finlandia, que ha jugado un partido más, venció a Lituania 2-1, mientras que Polonia regresa a la actividad de la eliminatoria el domingo contra Lituania.

Hojlund sigue en forma

El delantero del Napoli, Rasmus Hojlund, llevó su forma de la Serie A al fútbol internacional con un doblete en la primera mitad para Dinamarca en la goleada de 6-0 sobre Bielorrusia. Anders Dreyer también anotó dos veces para los daneses, que se mantuvieron por delante de Escocia por diferencia de goles.

Escocia tuvo suerte al remontar para llevarse una victoria 3-1 en Hampden Park sobre Grecia, que dominó el cotejo pero sólo consiguió un gol de Kostas Tsimikas a los 62 minutos.

Los aficionados escoceses mostraron su descontento con abucheos, pero Ryan Christie igualó y hubo goles de Lewis Ferguson y Lyndon Dykes, tras un error terrible del portero , para que Escocia remontara al final.

Croacia sigue primera

Los checos y los croatas no pudieron separarse en un partido reñido en Praga que dejó a los balcánicos por delante de sus oponentes por diferencia de goles , pero habiendo jugado un partido menos.

Victorias contra Gibraltar y las Islas Faroe en casa contra Montenegro fuera en sus partidos restantes asegurarían a Croacia un lugar en la Copa del Mundo.

Las Faroe están en tercer lugar después de vencer a Montenegro 4 -0.

Tuchel critica a los aficionados

Inglaterra no está en acción de las eliminatorias sino hasta la próxima semana, cuando podría asegurar un pasaje en el torneo del próximo año en América del Norte si vence a Letonia. El equipo se preparó venciendo a Gales 3-0 gracias a los goles en los primeros 20 minutos de Morgan Rogers, Ollie Watkins y Bukayo Saka.

Kane, el capitán de Inglaterra, estaba lesionado para el partido , mientras que el entrenador Thomas Tuchel decidió no convocar a Bellingham, astro del Real Madrid, para este campamento a pesar de su regreso a la forma física. Rogers jugó como el número 10 en lugar de Bellingham y brilló en Wembley, donde los aficionados ingleses estuvieron callados después de la impresionante primera mitad del equipo.

Ello no agradó a Tuchel.

"No pudimos marcar el cuarto o el quinto — el estadio estaba en silencio . Silencio", dijo el entrenador nacido en Alemania. "Nunca recibimos energía de vuelta de los aficionados y creo que los jugadores entregaron mucho para obtener más de las gradas".

Cuando se le preguntó si esperaba más de los aficionados de Inglaterra, Tuchel, conocido por su franqueza, dijo: "Sí, ¿qué más puedes dar que 20 minutos, tres goles y la forma en que atacamos a Gales?".