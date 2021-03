Autorizan regreso de aficionados al estadio del Santos Laguna

El Subcomité Técnico Regional Covid-19 de La Laguna, autorizó el regreso de aficionados al estadio de fútbol del equipo Santos Laguna para el próximo juego que será este domingo 7 de marzo.

Fernando Simón Gutiérrez Pérez, titular del Subcomité Técnico Regional Covid-19 Laguna detalló que se permitirá un aforo al 40 por ciento de su capacidad, lo que significa recibir a 12 mil 450 asistentes. Hasta ahora se han tenido cinco reuniones previas para definir los protocolos y se efectuó un simulacro.

En la reunión del Subcomité se acordaron distintas acciones para prevenir los contagios de Covid-19, entre ellos la toma de temperatura al ingreso y aplicación de gel antibacterial, sana distancia en las filas de 1.5 metros, no permitir el acceso si la persona trae síntomas, aunque se le dirigirá a un módulo donde se le hará una prueba rápida, el sentado será tipo ajedrez.

También se informó que se permitirá la venta de cerveza y alimentos, la cual será en butaca. En los baños estará dispuesta una puerta de entrada y otra de salida. Será obligatorio el uso de cubrebocas. No se permitirán vendedores ambulantes a los alrededores del estadio.

De parte del Club Santos Laguna, José Luis Cozatl Prieto, Director de Administración y Operaciones, afirmó que ya se tiene un protocolo que han ido puliendo desde hace tiempo con el apoyo de especialistas.

El secretario de Salud del Estado, Roberto Bernal Gómez, comentó que los protocolos del Santos Laguna están bien fundamentados y "no debe haber ningún problema" con la apertura del estadio.

Detalló que el gobernador Miguel Riquelme Solís está interesado en la reactivación económica ordenada, por lo que este es el mejor momento en el que La Laguna ha estado en medio de la pandemia por el Covid-19.

Actualmente Torreón presenta 165 casos activos de contagio y la región Laguna una hospitalización de 70 casos, es decir, el 12 por ciento de su capacidad.