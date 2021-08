Avanza EU a final en béisbol

YOKOHAMA, Japón.- Eddy Álvarez se convirtió en el tercer estadounidense con medallas en los Juegos Olímpicos de verano y de Invierno cuando Estados Unidos superó el jueves por 7-2 al campeón vigente Corea del Sur para avanzar al partido por el oro frente al anfitrión, Japón.

De origen cubano, el ex patinador de velocidad y ahora infielder lloró en la banca luego del último out, mientras sus compañeros le daban palmetadas en la espalda, abrazos y apretones de mano.

"Pues sí, me puse a llorar porque el sacrificio ha sido enorme", dijo Álvarez. "Aún no me lo creo. Sé que aún la tarea está incompleta. Una de las razones por la que vine fue redención, ganar una medalla de oro".

Jack López impulsó sus dos primeras carreras en los Juegos mediante sendos sencillos remolcadores para sus dos primeros hits, Jamie Westbrook la sacó del parque y Tyler Austin disparó un sencillo de dos carreras que ayudó a Estados Unidos a abrir una ventaja 7-1 en un sexto inning con cinco anotaciones. Álvarez y Mark Kolozsvary también remolcaron anotaciones.