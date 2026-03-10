Avanza West Ham a cuartos de Copa FA

LONDRES.- West Ham se enfrentará a Leeds United en los cuartos de final de la Copa FA tras vencer a Brentford 5-3 en una tanda de penales, después de un empate 2-2 al cabo de 90 minutos y la prórroga el lunes.

La eliminatoria se decidió cuando el guardameta de West Ham, Alphonse Areola, que se mantuvo inmóvil, atajó el pésimamente ejecutado intento de Panenka de Dango Ouattara en la tanda decisiva.

Su disparo, el tercero de los cinco de Brentford, fue el único penal que no se convirtió.

El desenlace llegó al final de un partido trepidante que contó con dos goles por bando de Jarrod Bowen, de West Ham, e Igor Thiago, de Brentford.

Bowen, un talismán habitual para los Hammers, abrió el marcador a los 19 minutos al reaccionar con rapidez a un balón suelto en el área y definir con potente disparo sobre el portero Caoimhin Kelleher.

Thiago empató para Brentford nueve minutos después, pero West Ham volvió a ponerse por delante antes del descanso cuando Bowen transformó con calma un penal.