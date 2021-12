Aviso de veto para León y Atlas, anuncia la Comisión Disciplinaria

Después de los partidos de semifinales de vuelta León vs Tigres y Atlas vs Pumas, la Comisión Disciplinaria anunció un aviso de veto para La Fiera y los Rojinegros.

"La Comisión Disciplinaria informa que, derivado de los acontecimientos presentados en los partidos entre León vs. Tigres de la UANL y Atlas vs. Universidad Nacional, correspondiente a la Vuelta de las Semifinales del Torneo #GritaMéxico A21 Liga MX, se impone un aviso de veto a ambos clubes y una multa económica", se expuso en un comunicado.

El motivo de este aviso es causado por invasión de cancha en ambos encuentros.

"El aviso de veto es derivado de la invasión a cancha de 1 persona al término de ambos encuentros, situación que pudo poner en riesgo la integridad y salud de jugadores e integrantes del Cuerpo Técnico. Además, tomando en cuenta la actual contingencia sanitaria, dicha invasión representa una flagrante violación a los protocolos sanitarios", finalizó la Comisión.