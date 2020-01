"Azcárraga no nos pide resultados", asegura Miguel Herrera

Miguel Herrera, técnico del América, declaró públicamente que después de que insultara a un árbitro con la palabra puto, Emilio Azcárraga, dueño del club, le aclaró bastantes temas, como el de que prefiere una imagen limpia, "y no te pide ganar".

"Cuando sucedió lo de la famosa expulsión, que no fue tanto la expulsión, sino la palabra, me puso una... Se subió en el Tigre, en el papá.

"Fue de que se sentó y echó un monólogo de que 'te quiero en el equipo y si no lo entiendes no te vas hoy, te vas ayer', es alguien que viene y te dice que no es cosa de resultados, no te pide ganar, es cosa de que quiere a un equipo limpio, una imagen limpia, pero también viene lo de la clasificación a la Liguilla y te dice, 'ves, así tiene que ser las cosas", explicó al canal de YouTube del comentarista Javier Alarcón.

Ahora que se ha desligado de la televisión, Azcárraga Milmo, "está más pegado al equipo y nos vamos a comer con él más seguido. En esas comidas piensas que no sabes qué va a pasar, pero tranquilo, ahí nos dijo que quiere que Santiago (Baños) y yo nos quedemos muchos años".

Dejó claro que todo el dinero que se hace en el club, "nos dice que es para el club, que no va para su bolsa. Que si se vende alguien es para las fuerzas básicas, que hay que apoyar a este chavito, al otro. Está más al pendiente".