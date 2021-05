Bach cancela visita a Japón ante repunte de casos COVID

El presidente del COI Thomas Bach canceló un viaje Japón debido al incremento de casos de COVID-19 en el país, informó el lunes el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Bach tenía previsto visitar Hiroshima el próximo lunes para el paso de la antorcha olímpica y probablemente iría a Tokio.

La presidenta del comité organizador Seiko Hashimoto había dicho la semana pasada que se vislumbraba "muy difícil" que Bach pudiera viajar, lo cual se interpretó en Japón que sería cancelado.

El viaje resultó imposible tras la declaración de un estado de emergencia en Tokio y otras regiones del país, ahora vigente hasta el 31 de mayo. El estado de emergencia debió haber culminado el martes.

Los organizadores dijeron en un comunicado que la visita de Bach "en cuanto sea posible".

Que Bach posponga la visita constituye un golpe negativo para el COI y el comité organizador a falta de 10 semanas para la inauguración de los Juegos. Ambas partes han insistido que las justas no serán canceladas y podrán realizarse de forma "segura".

Japón ha atribuido 11.000 decesos al virus, una cifra baja con respecto a los estándares mundiales, pero no tan buena comparada con muchas otras naciones asiáticas. El virus y sus nuevas variantes desbordan el sistema sanitario de Japón, donde apenas el 2% de la población se ha vacunado.

La opinión pública sigue siendo adversa a la idea de montar unos Juegos Olímpicos en medio de una pandemia. Entre el 60 y 80% de los japoneses, según encuestas, opinan que las justas deben ser canceladas o pospuestas.

Una campaña online que pide la cancelación las justas ha recabado 300.000 firmas en tres días, aunque una pequeña protesta contra la cita de verano en Tokio apenas convocó a 100 personas.

Otras voces se han pronunciado contra los Juegos. El lunes, el líder del principal partido opositor afirmó en el Parlamento que no era prudente montar las competencias.

"Me parece que es posible que las medidas que nuestra nación ha tomado para salvaguardar vidas humanas serán insuficientes para montar unos Juegos Olímpicos", afirmó Yukio Edano, jefe del Partido Constitucional Democrático. "Ante esa situación, el COI y el gobierno de la ciudad de Tokio deberá tomar una decisión, y el gobierno deberá avalarla".

Otro copartidario, Kazunori Yamanoi, se dirigió al primer ministro Yoshihide Suga para decirle que la lucha contra el COVID-19 podría haber pasado a un "segundo plano" para él frente a los Juegos.

Suga respondió: "Me parece muy maleducado decir eso, pero yo no nunca he puesto primero a los Juegos Olímpicos".