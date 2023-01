Badosa, fuera del torneo de Adelaida por lesión en el muslo

Paula Badosa se retiró el viernes de su semifinal en el torneo de Adelaida debido a una lesión en el muslo, por lo que Daria Kasatkina logró un pasaje gratuito a la final.

Kasatkina (5ta preclasificada) se medirá en la final del sábado a Belinda Bencic luego de Veronika Kudermetova optase por no saltar a la cancha ante la suiza por una lesión en la cadera izquierda.

Badosa, quien será 11ma cabeza de serie en el Abierto de Australia que comienza el lunes, enfrentaría a la estadounidense Caty McNally en la primera ronda en el Melbourne Park.

"Pienso que estaba jugando muy buen tenis, de gran nivel", dijo la tenista española. "He disputado tres partidos realmente buenos. Creo que eso me ayuda también en la confianza para los torneos que vienen. Lo de ahora ha sido algo que no puedo controlar. Así es esto".

Badosa disputó sets de 74 y 81 minutos en el partido de cuartos de final que jugó el jueves, un triunfo sobre la brasileña Beatriz Haddad Maia. La española dijo que había sufrido un tirón muscular en el partido.

"Hoy me he sentido un poco peor, así que sí, tengo el Abierto de Australia por delante y espero recuperarme para eso", dijo.