Bajó el nivel del ajedrez en México: Alexei Shirov

Gran expectación causó entre los presentes en el I Gran Torneo Internacional de Ajedrez, la presencia del GM Alexei Shirov, quien se encuentra de visita en San Luis Potosí y quien ayer ofreció una exhibición de simultaneas, ante 25 oponentes, y el cual resultó todo un éxito.

Alexei Shirov es originario de Letonia, cuenta con 46 años de edad, ha sido campeón mundial Sub-20, en 1990, obtiene su título de Gran Maestro, fue subcampeón mundial juvenil empatado con llian Gurevich, en 1993, ocupa el tercer lugar del ranking FIDE, su éxito más importante ha sido alcanzar la final del Campeonato del Mundo de FIDE en Teherán en el 2000, en donde perdió ante Viswanathan Anand; en el 2007 perdió la final del Campeonato del Mundo de Ajedrez ante el norteamericano Gata Kamsky.

Alexei Shirov, quien habla bien el español, mencionó que hace días estuvo en la ciudad de Aguascalientes y que de ahí se vino a San Luis Potosí, gracias a una invitación que recibió para estar en esta ciudad y ofrecer está exhibición de simultaneas, además de platicar con los participantes de este torneo de ajedrez, y que estaba a disposición de los aficionados.

Platicando con el GM, comentó "Teníamos una escuela online en compañía de Javier Sanz de España y lamentablemente en los últimos 5 años mi compañero está en otros proyectos en Colombia que necesitan su presencia física y por ello ya no se pudo sostener, pero recuerdo que Gilberto Hernández (ajedrecista potosino) y quien está en Argentina, durante varios años, trabajaron con nuestra plataforma".

Se le cuestionó la importancia del ajedrez en la infancia mexicana a lo que señaló, "Es un juego que siento ayuda mucho a la mente de un niño, que aprende lógica, forma de pensar, en el ajedrez también se aprende a ser responsable, ya uno es el culpable de tus errores, y eso bien lo pueden aprender de esta disciplina".

Sobre las simultaneas que habrá de ofrecer este día, el maestro letón mencionó, "A mí me gusta hacer este tipo de exhibiciones, en donde enfrento a toda afición de ajedrez, mientras en un torneo, enfrento a puros jugadores como yo, Grandes Maestros, y para mí me gusta mucho tener ese contacto con los aficionados o jugadores a los que me enfrento".

En cuanto al nivel del ajedrez en México, Alexei Shirov fue claro, "Últimamente yo creo que el nivel participativo de la Selección Nacional de México ha bajado un poco, eso creo yo, ahora he tenido varias charlas con el presidente de la Federación, creo que en estos días hablaremos más sobre estas cosas, pero es necesario hacer algo para que los jugadores y selección mexicana sea más competitiva tanto a nivel nacional como internacional".