Baker Mayfield y Buccaneers lideran drama en la NFL

Luego de cinco semanas de campaña regular, Baker Mayfield y los Buccaneers se han coronado como los reyes del drama en la NFL. Eso convertiría a los 49ers en el príncipe heredero al trono y al encuentro del domingo en un duelo imperdible.

Las cuatro victorias que tienen a los Bucs en la cima de la División Sur de la Conferencia Nacional han sido por tres puntos o menos, En todas, los puntos del triunfo han llegado dentro del último minuto.

Esto no se había visto nunca antes en la NFL.

Por otro lado, San Francisco también ve al resto del Oeste de la Nacional hacia abajo, y con buena dosis de dramatismo. Sus cuatro triunfos han sido por un total de 13 puntos, los últimos dos han sido con goles de campo ya sea en la última jugada del tiempo regular o en la prórroga y uno más se materializó cuando forzaron un balón suelto de Seattle a cinco yardas de la zona de anotación y con 37 segundos en el reloj.

Mantener la calma en los momentos de apremio se ha convertido en la nueva identidad de un Mayfield que ha dejado atrás la etiqueta de "inmaduro" para convertirse en aspirante al premio al Jugador Más Valioso La primera selección global en el draft de 2018 ocupa el cuarto sitio de la liga con 1.283 yardas y tercero con 10 pases de touchdown a cambio de una sola intercepción.

"Ha estado grandioso", dijo el entrenador de Tampa Bay Todd Bowles. "Mientras más apretado el partido, más competitivo se vuelve. Entiende lo que está haciendo en (situaciones) de dos minutos. No entra en pánico. Nadie es presa del pánico. Le inyecta vida a todos los que están en el campo y hacen el trabajo".

Ahora tendrá que hacerle frente a una defensiva de San Francisco (4-1) que llega al encuentro como la sexta mejor de toda la NFL con 19,6 puntos admitidos por duelo y que es particularmente efectiva en tercer down.

Es precisamente lo que necesitan los 49ers para mantenerse en la cima divisional ante la plaga de lesiones que ha asediado a un ataque encabezado por el versátil running back Christian McCaffrey, quien busca su sexto encuentro consecutivo con 100 yardas totales.

DETROIT (4-1) en KANSAS CITY (2-3)

Patrick Mahomes y los Chiefs están en territorio inexplorado. Una marca de 2-3 tiene a Kansas City con más preguntas que respuestas.

La más importante de ellas es si podrán dar un golpe de timón que enderece la nave a tiempo para un undécimo viaje consecutivo a postemporada.

Buena parte de la respuesta depende del resultado del domingo, cuando reciban a unos Lions que navegan en la dirección opuesta, sobre aguas tranquilas, gracias a la ofensiva más productiva de la NFL que busca su quinto partido consecutivo con al menos 34 puntos en su cuenta.

EL DATO

Los Bengals adquirieron el martes al veterano pasador Joe Flacco en un intento desesperado por inyectarle vida a su anémica ofensiva y de inmediato lo apuntaron como titular para el próximo domingo, cuando Cincinnati (2-3) visite a Green Bay (2-1-1). Flacco, de 40 años, se convertirá en el octavo quarterback desde al menos 1950 en iniciar un partido ante un mismo rival dos veces en una campaña con diferentes escuadras y el primero desde Jimmy Clausen en 2015. Flacco y los Browns vencieron 13-10 a Green Bay en la semana 3.

CALENDARIO

La sexta semana de temporada regular inicia este jueves con la visita de los Eagles (4-1) a casa de los Giants (1-4). Filadelfia ha ganado seis de los últimos siete enfrentamientos de la serie. La ofensiva de Nueva York es última en toda la NFL con una efectividad de 31,6% en la zona roja.

La acción continúa a primera hora el domingo con el 41er partido de temporada regular en Londres, donde los Broncos (3-2) se miden a los Jets (0-5). Nueva York es el primer equipo desde la era del Super Bowl que no ha robado un balón en los primeros cinco duelos de una campaña. Denver encabeza a la liga con 21 capturas de quarterback.

También el domingo: Rams (3-2) en Baltimore (1-4); Cowboys (2-2-1) en Carolina (2-3); Cardinals (2-3) en Indianápolis (4-1); Seahawks (3-2) en Jacksonville (4-1); Chargers (3-2) en Miami (1-4); Patriots (3-2) en N. Orleans (1-4); Cleveland (1-4) en Pittsburgh (3-1); Titans (1-4) en Las Vegas (1-4); Bengals (2-3) en Green Bay (2-1-1); 49ers (4-1) en Tampa Bay (4-1) y Lions (4-1) en Kansas City (2-3).

La jornada concluye con una doble cartelera el lunes. Primero, los Bills (4-1) visitan Atlanta (2-2). Los Falcons han ganado siete de sus últimos ochos enfrentamientos de lunes por la noche. Más tarde los Bears (2-2) juegan en Washington (3-2). La temporada pasada los Commanders se impusieron 18-15 a Chicago en la semana 8 gracias a un pase de touchdown de 52 yardas de Jayden Daniels sin tiempo en el reloj.

Vikings (3-2) y Texans (2-3) tienen semana de descanso.